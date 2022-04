Stand: 13.04.2022 22:45 Uhr Kampf um BBL-Play-offs: Towers ziehen an BG Göttingen vorbei

Mit einem glanzlosen Sieg haben sich die Hamburg Towers im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga auf Rang sieben vorgeschoben. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles gewann vor 2.103 Zuschauern in heimischer Halle gegen das Tabellenschlusslicht Frankfurt Skyliners mit 68:58 (30:21). Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar mit 17 Punkten. Damit zogen die Towers in der Tabelle an der BG Göttingen vorbei. Die Niedersachsen verloren ihr Nachholspiel in Bamberg denkbar knapp mit 87:88 (42:43). | 13.04.2022 22:42