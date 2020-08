Stand: 30.08.2020 15:27 Uhr

Kaiser neuer Kapitän bei Hannover 96

Dominik Kaiser ist neuer Kapitän beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Das teilte der Club am Sonntag mit. Chefcoach Kenan Kocak übertrug dem 31-Jährigen das Amt am Ende des Trainingslagers. Stellvertreter wird Maik Frantz. Kaiser war im vergangenen Winter von Bröndby IF zu 96 gewechselt. "Es ist natürlich etwas Besonderes für mich, wenn Du bei einem Club wie Hannover 96 Kapitän sein darfst", sagte Kaiser. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und auf die kommende Saison. Ich glaube, da ist einiges drin." | 30.08.2020 15:25