Stand: 15.07.2023 18:22 Uhr Kämna plant 2024 Rückkehr zur Tour de France

Nach einem Jahr Auszeit plant Radprofi Lennard Kämna im kommenden Jahr eine Rückkehr zur Tour de France. "Ich bin voller Vorfreude aufs nächste Jahr, wenn ich dann vielleicht wieder bei der Tour am Start stehe. Ich hoffe, dass ich da dann wieder etwas Schönes von mir zeigen kann", sagte der 26-Jährige aus Fischerhude der ARD. In diesem Jahr nahm Kämna am Giro d'Italia teil, wo er einen starken neunten Platz belegte, und wird auch bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta (ab 26.August) starten. | 15.07.2023 18:21