Kämna bei Giro-Auftaktzeitfahren auf Platz 22 - Evenepoel in Rosa

Radprofi Lennard Kämna (Wedel) hat im Auftaktzeitfahren des 106.Giro d'Italia die Top-Ten-Plätze verpasst. Der 26-Jährige wurde am Sonnabend auf den 19,6 Kilometern von Fossacesia Marina nach Ortona in 22:41 Minuten gestoppt und musste sich mit dem 22. Platz begnügen. Kämna lag damit 1:23 Minuten hinter dem Belgier Remco Evenepoel, der in beeindruckender Manier das erste Rosa Trikot eroberte. Mitfavorit Primoz Roglic verlor als Sechster zum Auftakt bereits 43 Sekunden auf seinen großen Rivalen Evenepoel| 06.05.2023 17:31