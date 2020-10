Stand: 11.10.2020 11:49 Uhr Kadiru neuer deutscher Meister, Einladung von Joshua

Der Hamburger Boxer Peter Kadiru ist der neue deutsche Meister im Schwergewicht. Der Junioren-Weltmeister aus dem SES-Stall entthronte am Sonnabend in Magdeburg den bisherigen Champion Roman Gorst aus Pocking mit einem einstimmigen Sieg nach Punkten. Für den 23-Jährigen war es der zehnten Sieg im zehnten Kampf und bereits der vierte Erfolg in diesem Jahr. Darüber hinaus hat Kadiru eine Einladung von Weltmeister Anthony Joshua erhalten. Der Superstar bereitet sich in Sheffield auf seine nächste Titelverteidigung im Dezember vor und will mit dem Junioren-Weltmeister aus Hamburg trainieren. Ein genauer Termin für die Reise nach England ist noch offen. | 11.10.2020 11:40