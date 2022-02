Stand: 01.02.2022 11:28 Uhr Kadenbach verlässt Handball-Luchse zum Saisonende

Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten und Marleen Kadenbach werden am Ende der Saison getrennte Wege gehen. Die Rückraumspielerin zieht aus Studiengründen nach Süddeutschland. Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Trainer Dubravko Prelcec bedauerte die Entscheidung: "Milli lasse ich sehr ungern gehen. Sie hat sich trotz der Verletzungen zu einer wichtigen Führungsspielerin entwickelt. Ihre Wurfkraft und der Überblick in der Abwehr reißen eine Lücke." | 01.02.2022 11:22