Stand: 24.06.2023 18:58 Uhr Junioren-Fußball: Braunschweig und Kiel feiern Bundesliga-Aufstieg

Die U19-Junioren von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig sind in die Bundesliga aufgestiegen. Die "Löwen" setzten sich im Aufstiegsrückspiel mit 3:1 (1:0) gegen den Halleschen FC durch. Auswärts hatten die Niedersachsen am vergangenen Sonntag 1:2 verloren. Erstligist sind in der kommenden Saison auch die U17-Junioren von Holstein Kiel - und die "Störche" machten es noch souveräner. Nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Tennis Borussia Berlin gewannen die Schleswig-Holsteiner auch das Rückspiel in der Hauptstadt mit 1:0 (1:0). | 24.06.2023 18:45