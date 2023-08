Stand: 09.08.2023 13:10 Uhr Judoka Sass holt EM-Silber bei Para EM

Judoka Lennart Sass hat dem deutschen Team zum Auftakt der erstmals ausgetragenen European Para Championships (EPC) in Rotterdam eine Silber-Medaillen beschert. Der Kieler, der auch im Vorjahr Zweiter geworden war, verlor im Finale gegen Florin Alexandru Bologa aus Rumänien. In Rotterdam werden gleichzeitig in zehn Para Sportarten Europameisterschaften ausgetragen, die vielfach auch direkten Einfluss auf die Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris haben. | 09.08.2023 13:20