Judo-WM: Silber für Niedersächsin Giovanna Scoccimarro

Giovanna Scoccimarro hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) bei der Weltmeisterschaft in Katar die erste Medaille beschert. Die 25-Jährige holte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm Silber. Im Finale in Doha unterlag die EM-Zweite von 2017 der Japanerin Saki Niizoe. "Ich war geknickt nach dem Finale. Aber mit etwas Abstand ist es ein super Ergebnis", sagte die Niedersächsin: "Es ist überwältigend." Die WM vor einem Jahr hatte sie wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. | 12.05.2023 09:30