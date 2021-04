Stand: 14.04.2021 09:48 Uhr Judo-EM in Portugal: Norddeutsche optimistisch

Die norddeutschen Judoka blicken optimistisch der am Freitag beginnenden Europameisterschaft in Lissabon entgegen. "Mein Ziel ist es, in den Finalblock zu kommen", sagte die 22-jährige Renée Lucht (HT 16), die in der Klasse +78 kg antritt. Annika Würfel (bis 52 kg) vom VfK Bau Rostock ist zum ersten Mal dabei. "Ich fühle mich gut vorbereitet und habe richtig Bock. Ein Traum wäre es, mit einer Platzierung nach Hause zu fahren", sagte die 21 Jahre alte deutsche Meisterin. | 14.04.2021 09:07