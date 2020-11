Stand: 10.11.2020 10:01 Uhr Judo-EM: Medaillenchancen für Trajdos und Scoccimarro

Angeführt von der früheren Hamburgerin Martyna Trajdos (JC Zweibrücken) gehen vom 19. bis 21. November jeweils neun deutsche Männer und Frauen bei der Judo-EM in Tschechien an den Start. Neben der WM-Dritten Trajdos (Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm) darf aus norddeutscher Sicht auch Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde/bis 70 kg) auf eine vordere Platzierung hoffen. Die EM in Prag ist der erste größere Wettkampf im Judo seit Beginn der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr. | 10.11.2020 10:00