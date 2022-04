Stand: 19.04.2022 11:10 Uhr Judo-EM: Hamburger Kone und Ballhaus ins deutsche Team berufen

Die Hamburger Losseni Kone (SC Alstertal-Langenhorn) und Mascha Ballhaus (TH Eilbeck) zählen zum Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes für die Europameisterschaften in Sofia vom 27. April bis 2. Mai. Für Kone, der in der Klasse über 100 Kilogramm antritt, ist es die erste EM-Teilnahme. Ballhaus, die in der Klasse bis 52 Kilogramm an den Start geht, will sich unterdessen im Vergleich zur EM im vergangenen Jahr steigern, als sie in Lissabon bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. | 19.04.2022 11:10