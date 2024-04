Stand: 26.04.2024 17:47 Uhr Judo-EM: Glinderin Miriam Butkereit muss verletzt aufgeben

Das deutsche Team wartet bei der Judo-Europameisterschaft in Zagreb weiterhin auf die erste Medaille. Die Glinderin Miriam Butkereit erreichte am zweiten Wettkampftag in der Klasse bis 70 kg zwar das Halbfinale, trat den Kampf gegen die Griechin Elisavet Teltsidou dann aber verletzungsbedingt nicht an. Somit belegte die 29-Jährige automatisch Platz fünf. "Miriam hat sich am Knie verletzt und wir müssen das zunächst abklären", sagte Bundestrainer Claudiu Pusa. | 26.04.2024 17:45