John Yeboah verlässt den VfL Wolfsburg

Der deutsche Junioren-Nationalspieler John Yeboah wechselt vom VfL Wolfsburg in die Niederlande. Der 20-Jährige läuft ab sofort für den Erstligisten Willem II aus Tilburg auf, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Yeboah war in der vergangenen Saison bereits ins Nachbarland verliehen worden und hatte für VVV Venlo gespielt. Der Außenbahnspieler kam 2015 in die Jugend der Wolfsburger und absolvierte zwei Bundesliga-Einsätze für den VfL. | 15.09.2020 13:03