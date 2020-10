Stand: 06.10.2020 13:04 Uhr Johannesen kämpft mit Deutschland-Achter um vierten Titel

Ruderer Torben Johannesen will bei der am Freitag beginnenden Europameisterschaft in Posen mit dem Deutschland-Achter zum vierten Mal in Serie den Titel gewinnen. Der Hamburger vom RC Favorite Hammonia sieht das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes trotz der eingeschränkten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie auf einem guten Weg. "Wir sind wieder gut in unseren Rhythmus gekommen, auch wenn uns die Rennen fehlen. Dennoch sind wir zuversichtlich und wollen unseren Titel verteidigen." | 06.10.2020 13:03