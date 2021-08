Stand: 17.08.2021 15:14 Uhr Joao Victor verlässt Wolfsburg und geht nach Abu Dhabi

Joao Victor verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate zum Meister Al-Jazira Club Abu Dhabi. Das teilte der VfL am Dienstag mit. Am selben Tag sollte der 27 Jahre alte Offensivspieler bereits bei seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt werden. Die Saison in der UAE Pro League, startet am Freitag. Der Brasilianer war im Sommer 2019 vom österreichischen Bundesligisten Linzer ASK nach Wolfsburg gewechselt. | 17.08.2021 15:10