Stand: 12.08.2021 14:26 Uhr Jedes Havelse-Heimspiel in Hannover ein Verlust

Für Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse ist fast jedes Heimspiel im großen WM-Stadion von Hannover 96 ein Verlustgeschäft. "Wirtschaftlich wären für uns Geisterspiele sogar besser", sagte der Sportliche Leiter Matthias Limbach dem "Sportbuzzer" vor dem Heimspiel am Sonnabend (14 Uhr/im NDR Livecenter) gegen den 1. FC Magdeburg. In der 96-Arena kostet die Dauerkarte mehr als doppelt so viel wie in der Vorsaison, weil die Havelser deutlich gestiegene Miet- und Fixkosten etwa für Ordner oder Getränkeverkäufer zu stemmen haben. | 12.08.2021 14:20