Stand: 12.07.2021 13:03 Uhr Jatta schießt HSV zum Testspielsieg

Der Hamburger SV hat sein erstes Testspiel nach der Rückkehr aus dem Trainingslager gewonnen. Der Fußball-Zweitligist bezwang am Montag den dänischen Erstligisten Silkeborg IF mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Bakery Jatta per Foulelfmeter in der 47. Minute. Der Offenspieler war nur kurz nach seiner Einwechslung gefoult worden. Ein weiterer Treffer durch Robin Meißner fand wegen Abseitsstellung keine Anerkennung. Seinen ersten Einsatz nach 14-tägiger Corona-Quarantäne hatte Zugang Robert Glatzel. | 12.07.2021 13:03