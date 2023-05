Stand: 09.05.2023 13:29 Uhr Jahn Regensburg stellt vor HSV-Spiel Trainer Selimbegovic frei

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat sich von Trainer Mersad Selimbegovic getrennt. Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) tritt der Hamburger SV bei den Oberpfälzern an. Mit einem Sieg im Jahnstadion würden die Norddeutschen zumindest der Aufstiegsrelegation ein großes Stück näher kommen. Ergebnisse/Tabelle | 09.05.2023 13:28