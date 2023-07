Stand: 13.07.2023 10:20 Uhr Jackson Irvine führt FC St. Pauli als alleiniger Kapitän an

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird auch in der kommenden Saison von Jackson Irvine als Kapitän angeführt. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Irvine sei "auf und neben dem Platz ein echter Führungsspieler, der auch in schwierigen Situationen vorangeht", sagte Trainer Fabian Hürzeler. Der australische Mittelfeldspieler hatte das Amt in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit Leart Paqarada bekleidet. Dieser wechselte aber im Sommer zu Bundesligist 1. FC Köln. Irvines Stellvertreter sind Marcel Hartel und Eric Smith. | 13.07.2023 10:20