Stand: 26.01.2023 15:49 Uhr Ironman-EM der Männer 2023 in Hamburg

In diesem Jahr wird der Ironman-EM-Titel der Männer in Hamburg vergeben. Das teilte Ironman Germany am Donnerstag mit. Betroffen ist nur die Entscheidung der Profi-Athleten. Als Grund dafür wurden die zuletzt bestätigten Termine für die Ironman-Weltmeisterschaftsrennen genannt. "Die Europameisterschaft der Profi-Frauen, und der männlichen und weiblichen Altersklassen-Athletinnen und -Athleten wird in Frankfurt stattfinden", hieß es weiter. Der Ironman Hamburg ist für den 4. Juni geplant. Die Frauen sind am 2. Juli dran. | 26.01.2023 15:45