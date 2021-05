Stand: 27.05.2021 11:38 Uhr Investor Elgeti will Hansa Rostock auch in Liga zwei helfen

Investor Rolf Elgeti hat positive Signale an Hansa Rostock geschickt: "Ich sage es ganz klar: 'Ich bleibe dabei, und ich will jetzt auch kein Geld zurück'", zitierte die "Ostsee-Zeitung" den Geldgeber, der seit 2016 45 Prozent der Anteile an der Profi-Abteilung des Rostocker Traditionsclubs hält, der ab dem Sommer wieder Fußball-Zweitligist ist. Wichtig sei ihm, dass sich die Mecklenburger in der neuen Liga etablieren. "Dafür stehe ich zur Verfügung und versuche zu helfen, wo ich kann." | 27.05.2021 11:38