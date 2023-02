Stand: 16.02.2023 10:25 Uhr Interesse aus Schweden: Kiel will Fridjonsson nicht abgeben

Stürmer Hólmbert Aron Fridjonsson von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird offenbar vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF umworben. Das berichtet die schwedische Zeitung "Aftonbladet". Die Kieler wollen den 29-jährigen Isländer allerdings nicht abgeben. "Einen Erste-Elf-Spieler abgeben: Damit tue ich mich als Trainer schwer", sagte Holstein-Coach Marcel Rapp. Anders als in Deutschland sind Spielertransfers in den meisten skandinavischen Ligen noch bis Ende März möglich. | 16.02.2023 10:25