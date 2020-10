Stand: 26.10.2020 16:29 Uhr Innenraumverbot für ein Spiel für Meppen-Coach Frings

Coach Torsten Frings darf den Fußball-Drittligisten SV Meppen am kommenden Sonnabend (14 Uhr) im Spiel bei Dynamo Dresden nicht im Innenraum betreuen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestrafte den ehemaligen Nationalspieler damit wegen eines unsportlichen Verhaltens. Frings hatte in der 89. Minute derPartie gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:2) am vergangenen Sonnabend die Roten Karte gezeigt bekommen. | 26.10.2020 17:52