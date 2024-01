Stand: 10.01.2024 12:39 Uhr Inklusiver Segelwettbewerb zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin

Ein bundesweiter inklusiver Segelwettbewerb soll die Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit (3. und 4. Oktober) in Schwerin ergänzen. Pro Bundesland werde ein Zweier-Team antreten, teilte das Schweriner Sportministerium am Mittwoch mit. "Als Sportministerin macht es mich stolz, dass mit dem inklusiven Segeln ein sportliches und dazu noch inklusives Highlight das Programm bereichern wird", sagte Ministerin Stefanie Drese (SPD). Ausgetragen werde ein Länderpokal, hieß es. In jedem Team werden je eine Person ohne und eine Person mit Behinderungen zusammen segeln. | 10.01.2021 12:38