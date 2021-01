Stand: 26.01.2021 11:19 Uhr Inklusionsregatta: Kieler Woche mit Pilotprojekt

Die Kieler Woche bietet erstmals eine Inklusionsregatta in der Bootsklasse J/70 an. In einem Pilotprojekt gehen zwei Crews im Feld der Vier-Mann-Kielboote an den Start: zwei Menschen mit schwerer Sehbehinderung mit zwei Sehenden sowie vier Gehörlose. Organisatoren sind der Norddeutsche Regatta-Verein, die Segelabteilung des FC St. Pauli und der Hamburger Gehörlosen-Sportverein. Die Kieler Woche soll in diesem Jahr vom 19. bis zum 27. Juni stattfinden. | 26.01.2020 11:16