Stand: 20.07.2021 08:24 Uhr In Oranje-Kader nachgerückt: Wolfsburgs Smits bleibt in Tokio

Fußballerin Joelle Smits wird nicht wie ursprünglich geplant vorzeitig aus Tokio in den Trainingsbetrieb des VfL Wolfsburg zurückkehren. Die 21 Jahre alte Stürmerin rückt nach der Knie-Verletzung von Sherida Spitse in den niederländischen Kader für das olympische Fußballturnier nach. Die Niederländerinnen treffen am Mittwoch im ersten Gruppenspiel auf Sambia. | 20.07.2021 08:22