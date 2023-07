Stand: 07.07.2023 12:16 Uhr In Hamburg nicht durchgesetzt: Bilbija wechselt nach Paderborn

Flügelspieler Filip Bilbija verlässt Fußball-Zweitligist Hamburger SV und schließt sich nach nur einem Jahr dem Liga-Konkurrenten SC Paderborn an. "Seine Verpflichtung macht uns in der vordersten Reihe noch variabler", sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber in einer Pressemitteilung am Freitag. | 07.07.2023 12:16