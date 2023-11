Stand: 10.11.2023 14:39 Uhr In Abwesenheit von Kerber: Rittner kritisiert Tennis-Damen

Barbara Rittner ist mit dem Tennis-Jahr 2023 der deutschen Damen insgesamt nicht zufrieden. "Wenn keine unserer Damen das Jahr in den Top 50 abschließt, kann das Jahr nicht okay gewesen sein. Das kann nicht unser Anspruch sein", sagte die Damen-Verantwortliche des Deutschen Tennis Bundes. "Wir haben keine Rolle bei den Grand Slams gespielt, zumindest keine herausragende Rolle", fügte die 50-Jährige hinzu. Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber aus Kiel hat in diesem Jahr wegen der Geburt ihrer Tochter pausiert. Als Nummer 57 der Welt ist Tatjana Maria aus Bad Saulgau aktuell beste Deutsche. Dahinter folgt die Hamburgerin Tamara Korpatsch auf Rang 73. | 10.11.2023 14:12