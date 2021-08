Stand: 23.08.2021 12:07 Uhr Ihorst fehlt Eintracht Braunschweig sechs Wochen

Eintracht Braunschweig muss einige Wochen lang auf Stürmer Luc Ihorst verzichten. Die Leihgabe von Werder Bremen hat sich beim 2:0 gegen den FSV Zwickau am Sonnabend einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung im Klinikum Braunschweig ergab. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Im Spiel beim SC Verl am Dienstag wird zudem Bryan Henning fehlen. Der Mittelfeldspieler musste gegen Zwickau wegen einer Bänder- und Kapselverletzung in der rechten Schulter ausgewechselt werden und wird ein bis zwei Wochen pausieren müssen. Bei Abwehrspieler Michael Schultz bestätigte sich der Verdacht auf Nasenbeinbruch. | 23.08.2021 12:07