Stand: 12.02.2021 09:22 Uhr Huths "Wölfinnen" optimistsch ins Verfolgerduell

Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg geht optimistisch in das Bundesliga-Topspiel am Sonnabend (14 Uhr) gegen den Verfolger TSG Hoffenheim, der nunmehr neun Pflichtspiele in Serie gewonnen hat. "Ich bin sicher, dass die TSG uns alles abverlangen wird, aber darauf sind wir vorbereitet. Und wir haben auch Selbstvertrauen. Wir sind eine hungrige Mannschaft und haben die nötige mentale Stärke", sagte die 30-Jährige. Die "Wölfinnen" können sich angesichts von fünf Punkten Rückstand auf die Bayern keinen Ausrutscher mehr leisten. Überblick | 12.02.2021 09:21