Stand: 21.02.2021 09:11 Uhr Huskies-Footballer verstärken sich mit US-Quarterback

Football-Zweitligist Hamburg Huskies geht mit Quarterback Matt Adam in die von Juni an geplante neue Saison. "Er passt perfekt in unser offensives System" sagte Cheftrainer Lars Trömel über den US-Amerikaner. Der 26-Jährige war in seiner Heimat für das Team der Indiana State University in der Divison 1 aktiv. Adam wird in seinem neuen Team zudem Landsmann Zachary Zillmer treffen. Der Linebacker und Defensive End soll die Abwehr der Hamburger verstärken. | 2102.2021 11:09