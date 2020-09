Stand: 02.09.2020 11:23 Uhr

Hunt: Kein Vereinswechsel innerhalb Deutschlands

Ex-Nationalspieler Aaron Hunt schließt für seine restliche Karriere einen Vereinswechsel innerhalb Deutschlands aus. Der Vertrag des 33-Jährigen beim Zweitligisten Hamburger SV endet im Sommer 2021. "Dann muss man sehen, was der Verein will", sagte der Mannschaftskapitän der "Sport Bild". Er wolle auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen, so der Mittelfeldspieler. Vorstellen könne er sich die Türkei, die USA und Dubai. | 02.09.2020 11:20