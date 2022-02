Stand: 22.02.2022 12:15 Uhr Hundt von Baskets Oldenburg nicht mehr im Kader des Nationalteams

Die deutschen Basketballer nehmen das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen in Israel ohne Bennet Hundt (Baskets Oldenburg) und Len Schoormann (Frankfurt Skyliners) in Angriff. Die beiden Profis zählen nicht zum 13-köpfigen Kader von Bundestrainer Gordon Herbert, den der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag veröffentlichte. Deutschland spielt am Freitag (13.30 Uhr) in Tel Aviv gegen Israel, am darauffolgenden Montag treffen die beiden Mannschaften in Heidelberg wieder aufeinander. | 22.02.2022 11:11