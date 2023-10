Stand: 19.10.2023 11:36 Uhr Hürzeler: St. Pauli bietet das richtige Umfeld für Elias Saad

Trainer Fabian Hürzeler wirbt um einen Verbleib von Elias Saad beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. "Das Wichtige ist, dass er in einem Umfeld sich entwickeln kann, das einfach stabil ist. St. Pauli bietet ihm im Moment ein Umfeld, und das Umfeld sind die Spieler, die ihm das bieten", sagte der 30-Jährige. Saad war im vergangenen Winter vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt ans Millerntor gewechselt und hatte sich zum Stammspieler entwickelt. Laut Medienberichten sind mehrere Clubs am 23 Jahre alten Flügelspieler interessiert, darunter Werder Bremen. Für die Hamburger steuerte Saad in bislang 17 Pflichtspielen sechs Tore und zwei Vorlagen bei. | 19.10.2023 11:35