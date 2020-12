Stand: 14.12.2020 12:20 Uhr Hübers wieder ein Kandidat für 96-Startelf

Kenan Kocak, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, kann im Heimspiel gegen den VfL Bochum (Dienstag, 18.30 Uhr) wieder auf Innenverteidiger Timo Hübers zurückgreifen. "'Hübi' hat gestern wieder mittrainiert", sagte Kocak am Montag. "Er ist wieder dabei und mit Sicherheit eine Option für morgen für die Startelf." Hübers hatte die ersten sechs Saisonspiele alle von Beginn an bestritten und war dann mit einer Knieverletzung ausgefallen. Beim 0:1 in Heidenheim hatte er im Kader gestanden, war jedoch nicht zum Einsatz gekommen. | 14.12.2020 12:20