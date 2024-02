Stand: 14.02.2024 16:10 Uhr Hrubesch erklärt Verzicht auf Lattwein: "Viel mehr erwartet"

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch hat seinen Verzicht auf Mittelfeldspielerin Lena Lattwein für die Finalrunde um die Olympia-Teilnahme mit deutlichen Worten begründet. "Für mich spielt sie eigentlich nicht das, was sie spielen kann", sagte Hrubesch in einer digitalen Medienrunde, von der 23-Jährigen vom VfL Wolfsburg hätte er "viel, viel mehr erwartet. Bei dem Mittelfeldangebot, was ich habe, musste ich mich entscheiden und habe mich gegen Lena entschieden". Lattwein ist für den Nations-League-Showdown am 23./28. Februar nur auf Abruf nominiert. | 14.02.2024 16:10