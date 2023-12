Stand: 14.12.2023 10:41 Uhr Hrubesch: "Gibt da keine Altersgrenze für mich"

Horst Hrubesch denkt auch mit 72 Jahren noch nicht an einen Abschied vom Fußball: "Solange ich das Gefühl habe, dem Fußball etwas geben zu können, mache ich weiter. Es gibt da keine Altersgrenze für mich", sagte der Interimstrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Nachwuchsdirektor des Zweitligisten Hamburger SV der "Hamburger Morgenpost". Gerade mit den deutschen Frauen hat die HSV-Ikone noch viel vor. Ende Februar geht es in der Endrunde der Nations League um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris: "Olympia wäre nochmal ein absolutes Highlight", sagte Hrubesch, der sich vorstellen kann, die DFB-Frauen auch in der französischen Hauptstadt zu betreuen. | 14.12.2023 10:41