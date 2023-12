Stand: 01.12.2023 18:48 Uhr Homburg gegen St. Pauli: Spieler schützen Rasen mit Folie

Die Fußballer des Regionalligisten FC Homburg legen für die Austragung ihres "Spiel des Lebens" im DFB-Pokal gegen den FC St.Pauli sogar selbst Hand an. "FCH-Fans, wir tun alles, damit unser DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen den FC St.Pauli trotz des aktuellen und für die kommenden Nächte gemeldeten Frosts nicht gefährdet wird", schrieb der Verein bei Instagram. Es sei eine spezielle Agrarfolie auf dem Rasen ausgelegt worden, die den Boden vor Frost schützen soll. Die Partie findet am kommenden Dienstag um 20.45 Uhr statt. | 01.12.2023 18:47