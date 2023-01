Stand: 05.01.2023 08:41 Uhr Holt der VfB Oldenburg Keeper Palmowski?

Nach dem vorzeitigen Abschied von Pelle Boevink will sich Fußball-Drittligist VfB Oldenburg auf der Torwartposition verstärken. Im Training stellt sich derzeit Ex-Hertha-Talent Florian Palmowski vor. Der 21-Jährige wird nach Infos von "liga3-online.de" im Testspiel-Marathon gegen Aue (5. Januar), Mönchengladbach (7. Januar) und Jeddeloh II (8. Januar) mitwirken. Palmowski wurde bei Hertha BSC ausgebildet, absolvierte in der Regionalliga Nordost 18 Partien für die Berliner. Im Sommer wechselte er zum Utsiktens BK in die zweithöchste schwedische Spielklasse, die mit dem Jahresende auch ihre Saison beendete. Palmowski ist ablösefrei. | 05.01.2023 08:39