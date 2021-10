Stand: 31.10.2021 14:13 Uhr Holstein muss lange auf Stürmer Awuku verzichten

Stürmer Noah Awuku von Holstein Kiel hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der 21-jährige ist bereits operiert worden, teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Awuku spielte in dieser Saison bislang für die Regionalliga-Mannschaft der Kieler. In zehn Partien erzielte er ein Tor. Seinen bisher letzten Einsatz hatte er vor einer Woche gegen den Heider SV (3:0). | 31.10.2021 14:05