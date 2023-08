Stand: 23.08.2023 12:40 Uhr Holstein-Profi Becker gegen Ex-Club Schalke zurück im Kader

Für Holstein Kiels Timo Becker ist das Duell mit Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga ein ganz besonderes Spiel. Jeder wisse, dass Schalke "sein Verein" sei, sagte Kiel-Trainer Marcel Rapp vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) über den Ex-Gelsenkirchener. Ob Becker spielen kann, sei noch unklar. Der Abwehrspieler hatte sich einen Syndemosebandanriss am Fuß zugezogen und war in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen. Im Kader werde Becker jedoch stehen, sagte Rapp. | 23.08.2023 12:24