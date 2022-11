Stand: 14.11.2022 13:50 Uhr Holstein Kiels Wriedt steht nicht in Ghanas WM-Kader, Kyereh dabei

Kwasi Wriedt von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat es nicht in den WM-Kader Ghanas geschafft. Nationaltrainer Otto Addo (Hamburg) nominierte den ehemaligen St. Paulianer Daniel-Kofi Kyereh vom SC Freiburg als einzigen Bundesliga-Profi. Und so hoffte auch Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum vergeblich auf eine Nominierung. In der Gruppe H trifft Ghana auf Portugal, Uruguay und Südkorea. | 14.11.2022 13:32