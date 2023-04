Stand: 21.04.2023 15:52 Uhr Holstein Kiel will gegen Topteams Eigenwerbung betreiben

Holstein Kiel wird in den nächsten beiden Spielen zumindest indirekt in das Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eingreifen. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim. Eine Woche später ist dann Spitzenreiter Darmstadt 98 zu Gast in Kiel. Holstein-Trainer Marcel Rapp findet diese Konstellation "absolut reizvoll" und will sie zur Eigenwerbung für seinen deutschlandweit nicht immer stark beachteten Club nutzen. "Überregional ist jetzt ein bisschen mehr Fokus auf Holstein Kiel", sagte Rapp. "Wir hatten noch nie ein Samstagabendspiel. Die Gründe sind nachvollziehbar. Aber wenn die Leute mal guten Fußball sehen wollen, könnten wir auch mal am Samstagabend spielen." | 21.04.2023 15:28