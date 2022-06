Stand: 10.06.2022 12:39 Uhr Holstein Kiel verpflichtet Abwehrspieler Becker

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat vor dem Trainingsauftakt am Montag den nächsten Neuzugang präsentiert. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt Timo Becker vom Erstliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an die Förde. Der 25-jährige Verteidiger war zuletzt an den FC Hansa Rostock ausgeliehen und bestritt für die Mecklenburger 14 Zweitliga-Partien. Becker unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025. Wechselbörse Zweite Liga | 10.06.2022 12:38