Stand: 21.04.2021 15:45 Uhr Holstein Kiel verlängert mit van den Bergh

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Außenverteidiger Johannes van den Bergh verlängert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, bleibt der 34 Jahre alte Defensivspezialist bis zum 30. Juni 2022 bei den "Störchen". Van den Bergh, der seit 2017 bei den Kielern ist, absolvierte bislang 111 Pflichtspiele im Trikot der KSV. "Johannes van den Bergh hat in den letzten vier Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft eingenommen und bewiesen, wie wichtig er mit seiner fußballerischen Qualität und Erfahrung für die Gruppe ist", sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. | 21.04.2021 15:44