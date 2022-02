Stand: 03.02.2022 14:06 Uhr Holstein Kiel verlängert mit Stöver

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 54-jährige gebürtige Wuppertaler, der schon von Dezember 2015 bis Mai 2016 in gleicher Funktion die Geschicke des Vereins leitete, ist seit 2019 Sportchef bei den "Störchen". "Ich habe große Lust, mit diesem so großartigen und leidenschaftlichen Team in die anstehenden Jahre zu gehen", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi. | 03.02.2022 14:06