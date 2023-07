Stand: 28.07.2023 09:52 Uhr Holstein Kiel verlängert mit Skrzybski

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hält an Stürmer Steven Skrzybski fest. Wie der Verein am Freitag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung bis Juni 2026. "Wir wissen, dass Steven mit seiner Leistung und seinen Toren in der vergangenen Saison Begehrlichkeiten geweckt hat. Darum haben wir früh das Gespräch gesucht", sagte der sportliche Geschäftsführer Uwe Stöver. Skrzybski kam in allen Spielen der vergangenen Saison zum Einsatz und erzielte 15 Tore für die "Störche". Kiel und Skrzybski starten am Sonntag mit einem Nordduell bei Eintracht Braunschweig in die Saison. | 28.07.2023 09:52