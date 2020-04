Sendedatum: 11.04.2020 15:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Holstein Kiel und der Neustart nach Corona

Die Erleichterung steht den Spielern des Zweitligisten Holstein Kiel ins Gesicht geschrieben. Nach mehr als drei Wochen Individualtraining konnten die Profis unter der Woche wieder gemeinsam trainieren. In den vergangenen Wochen davor ist viel passiert: die Absage des Spiels in Regensburg, die Erkrankung von Stefan Thesker und die damit verbundene Quarantäne. All das konnten die Profis nun aber hinter sich lassen. Holstein Kapitän Hauke Wahl ist froh, nicht mehr nur mit dem Ball gegen eine Mauer schießen zu müssen, sondern endlich wieder im Training zu sein: "Auch wenn wir Auflagen haben und wenig oder gar keinen Körperkontakt beachten müssen und eine gewisse Distanz zwischen uns sein muss, hat's Spaß gemacht."

Training sehr erfreulich

Noch müssen allerdings verschiedenste Dinge beachtet werden. Es darf zum Beispiel nur in Kleingruppen von bis zu sieben Personen kontaktlos und zeitlich getrennt voneinander trainiert werden. Aber auch auch schon so ist es eine Befreiung für Spieler wie Holsteins Innenverteidiger Dominik Schmidt. Er sehnt sich nach Normalität und ist froh über den ersten Schritt dahin: "Uns freut natürlich alle, dass wir wieder auf den Platz gehen können und zumindest ein bisschen was mit den Kollegen am Ball machen können". Das Training bedeutet für die Spieler etwas Abwechslung kurz vor dem Osterfest.

Ruhiges Osterfest

Das Osterfest verbringt jeder anders. Dominik Schmidt hat schon eine Vorstellung: "Ich werde mit meiner Familie einen Spaziergang machen und den Grill anschmeißen, abends gibt es einen Film." Während Schmidt also im Kreis der Familie feiert, verzichtet Hauke Wahl auf einen Besuch bei seinen Eltern. "Das wird komisch sein, aber dann wird man sich nächstes Jahr auf ein schöneres Osterfest freuen." Im kommenden Jahr dann hoffentlich wieder mit normalem Training mit allen Kollegen und einem Ostern mit Familie und Freunden.

