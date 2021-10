Stand: 04.10.2021 14:29 Uhr Holstein Kiel testet gegen Silkeborg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nutzt die anstehende Länderspielpause für ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Die Partie findet am Donnerstag (7. Oktober) in der "Arena im CITTI Fußball Park" unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anstoß ist um 14 Uhr. Für die "Störche" werden es die ersten 90 Minuten unter der Leitung ihres neuen Cheftrainers Marcel Rapp. | 04.10.2021 14:28